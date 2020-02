Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point d'Abidal sur l’hiver agité d'Ivan Rakitic !

Publié le 8 février 2020 à 13h30 par La rédaction

Alors qu’Ivan Rakitic n’a pas hésité à égratigner le FC Barcelone concernant son faible temps de jeu, Eric Abidal est revenu sur les propos du joueur croate.

« J'ai envisagé de partir cet hiver. Il y a eu des choses qui ne m’ont pas plu. Les gens qui prennent les décisions le savent et nous le savons aussi (…) J’ai essayé d’accepter les choses et désormais je veux profiter », avait déclaré Ivan Rakitic. Il faut dire que le joueur croate, présent au FC Barcelone depuis 2014, a perdu sa place de titulaire indiscutable au milieu de terrain et son avenir a été au cœur de toutes les spéculations cet hiver. Alors que Manchester United et la Juventus auraient été intéressés par un possible transfert, Eric Abidal a déclaré qu’aucune discussion n’avait eu lieu lors du dernier mercato concernant Ivan Rakitic.

« Je ne peux pas gérer les minutes de jeu d'un joueur »