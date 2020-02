Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités d'Abidal sur l'avenir de Luis Suarez !

Publié le 8 février 2020 à 10h30 par La rédaction

Actuellement blessé, Luis Suarez voit son contrat arriver à son terme en juin 2021. Et du côté du FC Barcelone, on ne s’oppose pas à une prolongation.

Luis Suarez connaît un début d’année 2020 délicat. Blessé au genou, l’attaquant du FC Barcelone a été opéré et sera absent plusieurs mois. Et alors que le contrat du joueur uruguayen arrive à son terme en juin 2021, de multiples questions subsistent sur son avenir au sein du club catalan. Le FC Barcelone explorerait plusieurs pistes pour prendre la succession de Luis Suarez sur le front de l’attaque. Alors que l'âge du joueur (33 ans) pourrait être un frein à une prolongation, Eric Abidal a tenu à mettre les choses au clair.

« Si le club est satisfait, bien sûr que nous entamerons des négociations »