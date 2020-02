Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Messi met les choses au point pour son avenir

Publié le 8 février 2020 à 9h30 par T.M.

Ces derniers jours, le doute s’est installé autour de l’avenir de Lionel Messi. Pourrait-il quitter le FC Barcelone en fin de saison ? Son entourage a fait le point.

Suite au clash entre Eric Abidal et Lionel Messi, les rumeurs sont apparues concernant un possible départ de l’Argentin du FC Barcelone. Alors qu’une clause dans son contrat lui facilitera un possible transfert, les doutes sont donc entiers concernant l’avenir de Messi. Ce samedi, L’Equipe explique notamment que le PSG pourrait possiblement l’accueillir durant le prochain mercato estival. Toutefois, l’attaquant de 32 ans pourrait finalement ne jamais partir.

« Aucun risque »