Mercato - Barcelone : Ivan Rakitic recalé par un grand club cet hiver ?

Publié le 5 février 2020 à 12h00 par G.d.S.S.

Son avenir au FC Barcelone étant très incertain, Ivan Rakitic aurait pu quitter le FC Barcelone durant le mercato hivernal. Mais la Juventus, annoncée sur ses traces, aurait finalement abandonné le dossier en cours de route.

« J'ai envisagé de partir cet hiver. Il y a eu des choses qui ne m’ont pas plu. Les gens qui prennent les décisions le savent et nous le savons aussi », confiait récemment Ivan Rakitic (31 ans) sur son mercato hivernal agité, et le milieu de terrain croate a donc indiqué qu’il avait cherché à quitter le FC Barcelone. Parmi les prétendants annoncés sur ses traces, on note notamment la Juventus Turin, mais le club bianconero aurait finalement revu sa position pour Rakitic.

La Juventus pas convaincue pour Rakitic ?