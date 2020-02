Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sur quel joueur Leonardo doit-il miser pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 8 février 2020 à 8h00 par La rédaction

Leonardo ne semblerait pas être enclin à l’idée de prolonger le contrat courant jusqu’en juin prochain de Thiago Silva. Mais quel profil le directeur sportif du PSG devrait retenir pour prendre la place du capitaine parisien ?

C’est dans l’air depuis plusieurs semaines maintenant. Malgré les déclarations de Thiago Silva dans la presse à propos de sa volonté de prolonger son aventure au PSG, le capitaine parisien ne devrait pas passer l’été dans la capitale. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le défenseur brésilien de 35 ans serait quasiment certain d’être amené à aller voir ailleurs à la fin de la saison. L’Équipe révélait dans ses colonnes de vendredi que le PSG prévoirait de profiter des départs de Thiago Silva et d’Edinson Cavani tous deux en fin de contrat cet été afin d’apaiser sa masse salariale. Avec le salaire mensuel de 1,5M€ de Silva et celui de 1,375M€ de Cavani, le PSG compterait frapper fort sur le marché pour les remplacements en leur offrant un salaire très alléchant. Mais quelle piste Leonardo privilégiera pour la succession de Thiago Silva ?

Thiago Silva sur le départ, quelques possibilités pour Leonardo