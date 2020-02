Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola prêt à faire de Kylian Mbappé le successeur d'Agüero ?

Publié le 8 février 2020 à 18h15 par La rédaction

Afin de pallier le possible départ de Sergio Agüero, Manchester City penserait à Kylian Mbappé. Pep Guardiola aurait ainsi placé l'attaquant du PSG dans sa short-list.

Sergio Agüero fait le bonheur de ses dirigeants et de ses supporters depuis son arrivée à Manchester City en 2011. L’Argentin est même devenu le meilleur buteur de l’histoire du club. Mais son contrat arrive à son terme en juin 2021 et le club anglais préparerait sa succession. Pour remplacer l’attaquant, Manchester City pourrait ne pas lésiner sur les moyens et plusieurs grands noms sont évoqués. Alors que le nom de Lionel Messi a été associé au club de Pep Guardiola, les dirigeants mancuniens exploreraient d'autres pistes.

Manchester City aurait coché le nom de Kylian Mbappé