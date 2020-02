Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid à l’origine des envies de départ d’Edinson Cavani ?

Publié le 8 février 2020 à 17h15 par T.M.

Durant le mois de janvier, Edinson Cavani a tout fait pour quitter le PSG. Une position adoptée notamment après la rencontre de Ligue des Champions face au Real Madrid.

Si Edinson Cavani est aujourd’hui toujours un joueur du PSG, son cas aura animé le dernier mercato hivernal. En effet, à 6 mois de la fin de son contrat, l’Uruguayen a tout fait pour rejoindre l’Atlético de Madrid. Finalement, cela n’a pas été possible. En effet, les deux clubs n’ont pas réussi à s’entendre sur l’aspect financier de l’opération. Pourtant, en ce mercato hivernal, Cavani était bien décidé à faire ses valises et quitter le PSG.

Cavani voulait jouer !