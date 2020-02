Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'annonce de Zidane pour l'avenir de Gareth Bale !

Publié le 8 février 2020 à 14h30 par La rédaction

Selon son agent,Gareth Bale devrait rester au Real Madrid jusqu’en 2022, date de la fin de son contrat. Une nouvelle accueillie positivement par Zinedine Zidane.

Gareth Bale aurait pu quitter le Real Madrid lors du dernier mercato hivernal. Auteur de nombreuses polémiques et ne parvenant pas à enchainer à cause de pépins physiques, le Gallois était tout proche de claquer la porte. D’autant plus que sa relation avec Zinedine Zidane serait loin d’être idéale même si l'agent du joueur, Jonathan Barnett a déclaré le contraire : « Je peux vous assurer que Zidane l’apprécie, que Madrid aime Gareth Bale. Il n'y a pas de problème entre Zidane et Gareth. Les gens écrivent sur le sujet, mais j’arrête, je m'en fiche ». Son agent a d’ailleurs assuré que Gareth Bale avait de grandes chances de rester au Real Madrid jusqu’au terme de son contrat en juin 2022.

« Je n'ai aucun problème à ce que Bale veuille rester jusqu'en 2022 »