Mercato - Barcelone : Lionel Messi serait catégorique pour son avenir !

Publié le 8 février 2020 à 16h00 par B.C.

Lionel Messi s’est retrouvé au cœur de l’actualité cette semaine en s’en prenant à Eric Abidal sur les réseaux sociaux. Depuis, un possible départ de la Pulga est évoqué, mais le principal intéressé serait déjà fixé pour son avenir.

D’habitude discret en public, Lionel Messi s’est lâché cette semaine sur les réseaux sociaux. En réponse à Eric Abidal, qui estimait que « beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas » sous les ordres d’Ernesto Valverde, entraînant alors le licenciement de ce dernier, le sextuple Ballon d’Or s’est emporté sur Instagram expliquant que « les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent », et accusant Abidal d’alimenter « des rumeurs qui ne sont pas vraies ». Alors que le contrat de Lionel Messi court jusqu’en 2021, l’Argentin dispose d’une clause lui permettant de plier bagage avant s’il le souhaite. Le malaise en interne pourrait donc l’amener à aller voir ailleurs selon certains médias, mais on serait encore loin de ce scénario.

Lionel Messi ne veut pas quitter le FC Barcelone