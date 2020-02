Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo préparerait un très gros coup en coulisse !

Publié le 7 février 2020 à 9h15 par A.M.

Déjà actif en coulisse en vue du recrutement estival, Leonardo aurait prévu de recruter un grand défenseur central afin de compenser le départ de Thiago Silva dont le contrat prend fin en juin prochain.

Après un mercato d'hiver très calme, Leonardo semble déjà actif en coulisse. Les premiers dossiers qu'il devra gérer concernent les joueurs en fin de contrat. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG semble avoir les idées très claires puisqu'il y a peu de chances qu'un des joueurs dans cette situation obtiennent une prolongation. C'est notamment le cas de Thiago Silva, dont l'économie du salaire pourrait permettre au PSG de réaliser un gros coup sur le prochain mercato.

Un grand défenseur pour oublier Thiago Silva ?