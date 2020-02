Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait pris une décision radicale pour Thiago Silva !

Publié le 6 février 2020 à 21h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Thiago Silva ne devrait pas prolonger son bail et a de grandes chances de quitter le PSG à l'issue de la saison malgré sa volonté de rester à Paris...

Dans le prochaines semaines, Leonardo va devoir s'atteler au dossier des joueurs dont le contrat arrive à échéance en juin prochain. Parmi eux, Thiago Silva sera l'un des cas les plus épineux. Capitaine du PSG et toujours très performant, le Brésilien a toutefois 35 ans et possède un salaire très important que le club de la capitale pourrait avoir dû mal à assumer. Et si peu d'informations circulent concernant l'avenir de Thiago Silva, l'ancien Milanais a de son côté toujours annoncé sa volonté de rester à Paris et d'y prolonger son contrat.

Thiago Silva ne sera pas conservé