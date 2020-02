Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les révélations du clan Piatek sur son hiver agité !

Publié le 6 février 2020 à 17h45 par A.C.

Paulina Procyk, compagne de Krzysztof Piątek, s’est exprimé au sujet du mois de janvier vécu par l’attaquant polonais.

Tout change très vite dans le football… et ce n’est pas Krzysztof Piątek qui dira le contraire. Véritable star de la Serie A il y a tout juste un an, il a été quasiment poussé vers la sortie par le Milan AC cet hiver. Leonardo a flairé le bon coup et a songé à lui pour pallier un possible départ d’Edinson Cavani du Paris Saint-Germain. Finalement ce dernier est resté au PSG et Piątek a filé du côté du Hertha Berlin.

« Je n’ai jamais choisi à la place de Piątek »