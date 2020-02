Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Kaka propose ses services à Leonardo…

Publié le 6 février 2020 à 15h15 par T.M.

Alors que Kaka a décidé de se lancer désormais dans une carrière de dirigeant, l’ancienne gloire du football brésilien a fait passer un message à Leonardo.

A 37 ans, Kaka a décidé d’entamer un nouveau chapitre dans sa carrière. Et après avoir connu de nombreux succès en tant que joueur, le Brésilien veut désormais briller en tant que dirigeant. « Devenir un jour directeur sportif ? Oui, j’aimerais davantage un rôle de ce type : directeur sportif ou dirigeant. C’est ce que j’envisage pour le futur », a d’ailleurs assuré Kaka dans un entretien pour l’ AFP . L’occasion pour l’ancien du Milan AC d’interpeller également Leonardo, directeur sportif du PSG.

« Je vais lui demander »