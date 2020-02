Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une fenêtre de tir se précise pour Tonali…

Publié le 6 février 2020 à 12h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient voir le dossier Sandro Tonali évoluer à la fin de la saison.

Où jouera Sandro Tonali la saison prochaine ? Les chances de le voir continuer à Brescia s’amenuisent de jour en jour. Après avoir résisté aux offensives du Paris Saint-Germain et de la Juventus l’été dernier, le club lombard pourrait être contraint de laisser filer sa pépite. La tâche va en effet devenir de plus en plus compliquée, puisqu’outre le PSG et la Juve, le Real Madrid et l’Inter se seraient ajoutés à la liste des courtisans du joueur de 19 ans.

L’avenir de Tonali dépendrait… de celui de Brescia