Mercato - Real Madrid : Le dossier Donnarumma relancé par un prétendant XXL ?

Publié le 6 février 2020 à 15h30 par La rédaction

Intéressé par le profil de Gianluigi Donnarumma, le Real Madrid serait bien placé pour attirer le gardien italien. Mais la Juventus serait en embuscade sur ce dossier.

Alors qu’Alphonse Areola devrait revenir au PSG à l’issue de la saison et que le Real Madrid a vendu Keylor Navas, les Merengue pourrait se pencher sur le recrutement d’un gardien l’été prochain. Et Zinedine Zidane aurait fait de Gianluigi Donnarumma l'une de ses options à ce sujet d'autant que le gardien du Milan AC n'aura plus qu'un an de contrat à l'issue de la saison et pourrait donc être sur le marché. Mais la Juventus serait en embuscade...

Malgré la prolongation de Szczęsny, la Juve penserait à Donnarumma