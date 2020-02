Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel, Mbappé… Un énorme dilemme pour Al-Khelaïfi ?

Publié le 6 février 2020 à 16h45 par T.M.

La tension est donc montée entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé. Un accrochage qui pourrait bien obliger le PSG à prendre une décision radicale.

Le week-end dernier, face à Montpellier, Kylian Mbappé a clairement fait part de son agacement face à Thomas Tuchel concernant son choix d’être remplacé. Un comportement qui fait énormément réagir et a placé le joueur du PSG au cœur de la polémique et installé le doute concernant son avenir. Toutefois, au sein du club de la capitale, on n’aurait pas envie de se séparer de Mbappé, ce qui pourrait bien coûter à Tuchel sa place.

Tuchel ou Mbappé ?