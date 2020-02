Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en confiance pour l’avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 6 février 2020 à 14h15 par T.M.

Face à la menace du Real Madrid, le PSG cherche actuellement à prolonger Kylian Mbappé. Et Leonardo pourrait bien arriver à ses fins avec le Français.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé devrait être l’un des feuilletons de l’été. En effet, le Français serait la grande priorité du Real Madrid, qui pourrait ne pas regarder à la dépense afin de trouver un accord avec Leonardo. Toutefois, le directeur sportif parisien ne voudrait pas rester sans rien faire. Face à la menace des Merengue, Leonardo a décidé de réagir en entamant des discussions pour prolonger Mbappé.

Une prolongation en bonne voie ?