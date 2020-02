Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Toni Kroos fait une annonce fracassante sur son avenir !

Publié le 6 février 2020 à 12h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Real Madrid, Toni Kroos fait le point sur son avenir et indique qu’il ne devrait pas prolonger avec le club merengue.

Désormais âgé de 30 ans, Toni Kroos semble plus que jamais se projeter sur l’avenir et planifie la suite de sa carrière. Le milieu de terrain allemand a encore a encore trois ans et demi de contrat avec le Real Madrid, et pourtant, il semble déjà fixé sur son sort et n’envisage pas de prolonger avec le club merengue . Interrogé par ARD-Sendung , Kroos a fait une grande annonce sur son avenir et fixe la départ de son départ du Real Madrid.

« Dans ma tête, c’était mon dernier contrat »