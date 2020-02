Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Pogba totalement relancé ?

Publié le 6 février 2020 à 11h00 par A.C.

Un détail pourrait rebattre les cartes dans le dossier Paul Pogba, qui semble avoir la ferme intention de quitter Manchester United cet été.

Le départ de Paul Pogba semble inévitable. Le milieu de terrain ne souhaite plus poursuivre l’aventure à Manchester United, après son faux départ de l’été dernier. Le Real Madrid et la Juventus se livreraient une guerre sans mercis pour s’attacher ses services et la presse britannique a d’ailleurs révélé que Pogba aurait déjà confié à ses coéquipiers qu’il allait les quitter à la fin de la saison.

Avantage Juventus pour Paul Pogba