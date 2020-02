Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Unai Emery prend clairement position pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 6 février 2020 à 9h45 par T.M.

L’avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les rumeurs. Un feuilleton qui a fait réagir Unai Emery, qui a fait part d’un souhait pour le joueur du PSG.

L’accrochage entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel a un peu plus relancé les rumeurs autour de l’avenir de l’attaquant du PSG. Ces tensions pourraient bien rapprocher le Français de la porte de sortie et du côté du Real Madrid, on se tient bien évidemment prêt à passer à l’attaque pour récupérer le joyau français. L’avenir de Mbappé pourrait donc s’écrire en Espagne et cela devrait ravir Unai Emery, ancien entraîneur du PSG.

« J’aimerais bien voir Mbappé en Liga »