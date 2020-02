Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas interpelle encore Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 6 février 2020 à 8h30 par G.d.S.S. mis à jour le 6 février 2020 à 8h34

Après avoir jeté un premier froid sur son avenir à l'OM, tout comme Dimitri Payet, André Villas-Boas a envoyé un nouveau message fort à sa direction en vue de l'été prochain.

« J’ai vraiment envie de le ramener en Ligue des Champions, mais après je rejoins le coach quand il dit qu’il faut y aller pour la jouer sérieusement. Si c’est pour se qualifier et mal la jouer, forcément que moi aussi, je me poserai la question de savoir s‘il faut continuer ici ou aller voir ailleurs », confiait Dimitri Payet mardi en conférence de presse, lâchant une petite bombe sur son avenir à l’OM. Et au terme de la victoire du club phocéen sur la pelouse de l’ASSE mercredi soir (2-0), André Villas-Boas a rebondi à ces propos du milieu offensif de l’OM et en a profité pour faire passer un nouveau message fort à son président Jacques-Henri Eyraud.

« Pas le moment de parler de ça »