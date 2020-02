Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le départ de Paul Pogba serait déjà réglé !

Publié le 6 février 2020 à 20h00 par T.M.

Si Paul Pogba est toujours un joueur de Manchester United, il pourrait bien connaître ses derniers moments en Angleterre, où l’on ne devrait pas énormément le regretter…

Attendu par Zinedine Zidane au Real Madrid durant l’été, Paul Pogba a finalement été retenu par Manchester United. Toutefois, durant le prochain mercato estival, l’issue devrait bien être différente pour le Français. Alors qu’il souhaiterait toujours quitter le nord de l’Angleterre, il devrait avoir cette fois gain de cause. Le feuilleton Pogba devrait donc repartir de plus belle, mais son sort serait d’ores et déjà fixé.

Un départ déjà réglé ?