Mercato - PSG : Deux départs colossaux déjà bouclés par Leonardo ?

Publié le 7 février 2020 à 3h15 par A.M.

Très calme cet hiver, le PSG prépare déjà l'été prochain. Et visiblement, Leonardo aurait d'ores et déjà acté le départ d'Edinson Cavani et de Thiago Silva.

Après un mercato d'hiver très calme, sans aucun mouvement, le Paris Saint-Germain pourrait bien préparer une grande lessive en vue de l'été prochain. En effet, en coulisse Leonardo est déjà très actif et va notamment devoir gérer le cas des joueurs dont le contrat arrive à échéance en juin prochain. Ils sont nombreux dans ce cas et non des moindres puisque Thiago Silva et Edinson Cavani sont concernés par cette situation.

Les départs de Cavani et Thiago Silva déjà actés ?