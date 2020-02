Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le plan de Messi se précise…

Publié le 7 février 2020 à 3h10 par La rédaction

Plus les semaines passent, plus le plan de Messi se dégage pour les prochains mois. Analyse.

Depuis plusieurs mois, le10sport.com a analysé l’existence d’un véritable danger pour le FC Barcelone avec Lionel Messi. Très déçu par l’attitude de ses dirigeants, qui lui ont fait miroiter le retour de Neymar sans jamais penser véritablement le concrétiser, Messi a lancé une véritable lutte de pouvoir avec son président Josep Maria Bartomeu, mettant en jeu sa prolongation de contrat. Les récents incidents avec Abidal confirment le ressentiment de Messi envers ses dirigeants.

Messi veut-il un changement de présidence ?