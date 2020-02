Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un énorme appel du pied à l’étranger !

Publié le 7 février 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que Kylian Mbappé figurerait sur les tablettes du Real Madrid, Unai Emery incite son ancien protégé du PSG à rejoindre le championnat espagnol.

« Mbappé vers le Real Madrid après notre accrochage ? Je ne peux pas croire que Kylian envisage de se servir de cela pour quitter le club cet été », confiait récemment Thomas Tuchel, qui estime donc que son récent accrochage avec Kylian Mbappé ne devrait pas pour autant jeter un froid sur son avenir au PSG. Pourtant, le Real Madrid ferait toujours de l’attaquant français sa priorité offensive, et un ancien mentor de Mbappé l’incite même à envisager un départ du PSG pour la Liga.

Emery veut Mbappé en Liga