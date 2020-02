Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi pourrait faire une grande annonce pour son avenir !

Publié le 6 février 2020 à 23h00 par J.-G.D.

Alors qu’une clause permet à Lionel Messi de plier bagage à la fin de la saison, la star du Barça pourrait jouer la montre afin d’évoquer son futur. Une situation qui donnerait des sueurs froides aux décideurs barcelonais.

C’est à une guerre des mots à laquelle nous assistons entre Éric Abidal et Lionel Messi. Le capitaine du FC Barcelone avait tout simplement répondu à la sortie médiatique du secrétaire technique barcelonais, à propos du départ d’Ernesto Valverde : « Les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies ». Des frictions alors que La Pulga pourrait définitivement claquer la porte du Barça au terme de la saison. Lié avec les Blaugranas jusqu’en 2021, Messi dispose en effet d’une clause lui permettant de quitter Barcelone dès cet été. Et les prochaines semaines seront décisives pour son avenir. Explications…

Une réponse de Messi d’ici mai ? Des craintes du Barça ?