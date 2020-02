Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une course à trois pour Kalidou Koulibaly ?

Publié le 8 février 2020 à 18h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain devra faire face à la concurrence de deux géants européens pour Kalidou Koulibaly, défenseur central du Napoli.

Le 22 septembre prochain, Thiago Silva aura 36 ans et personne ne peut dire s’il sera encore au Paris Saint-Germain. Son contrat se termine en effet dans quelques mois et aucune discussion ne semble avoir débuté, en vue d’une prolongation. Le PSG lui chercherait d’ailleurs un successeur et plusieurs sources ont évoqué ces derniers mois un intérêt prononcé pour Kalidou Koulibaly du Napoli.

Le PSG face au Real Madrid et Manchester United pour Koulibaly