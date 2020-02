Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait la principale menace pour Kalidou Koulibaly !

Publié le 2 février 2020 à 19h15 par La rédaction

Leonardo aurait coché le nom de Kalidou Koulibaly comme potentiel successeur de Thiago Silva, mais le PSG pourrait se faire doubler sur ce gros dossier.

Thiago Silva sera en fin de contrat le 1er juillet 2020. Et le PSG ne semble pas enclin pour le moment à lui proposer une prolongation. Pour Leonardo, il faudra donc probablement trouver un remplaçant de haut niveau l’été prochain. Et le directeur sportif du PSG aurait coché le nom de Kalidou Koulibaly pour être le remplaçant du capitaine parisien. Mais Paris ne serait le seul club à être intéressé puisque le Real Madrid, Chelsea et Manchester United seraient également intéressés.

Koulibaly serait la priorité de Manchester pour l’été prochain