Mercato - PSG : Une chance pour Leonardo avec Paul Pogba ? La réponse !

Publié le 2 février 2020 à 15h15 par La rédaction

Un temps associé au PSG, Paul Pogba ne serait plus une priorité de Leonardo. C'est donc vers le Real Madrid ou la Juventus que se dessinerait l'avenir du joueur de Manchester United.

Paul Pogba n’aura plus qu’un an de contrat au moment du prochain mercato estival. Déjà proche d’un départ à l'intersaison, le joueur de Manchester United pourrait bien bénéficier d’un bon de sortie à l’issue de la saison. Alors que Pogba était notamment associé au Real Madrid et à la Juventus, et les deux clubs pourraient de nouveau se montrer prêt à accueillir le Français. Le PSG, un temps intéressé, ne serait quant à lui plus en course pour récupérer Pogba...

Pogba ne serait plus une priorité pour le PSG