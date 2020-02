Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un favori se dégagerait pour remplacer Dembélé !

Publié le 8 février 2020 à 13h00 par B.C.

À la recherche d’un attaquant pour pallier les absences d’Ousmane Dembélé et Luis Suarez, le FC Barcelone verrait d’un bon œil l’arrivée de Loren Morón. Explications.

« Le recrutement d’un attaquant ? Ce sont des choses en suspens. Premièrement, l’exact diagnostic de la blessure de Dembélé doit être révélé. Une fois que nous serons fixés, nous prendrons une décision », confiait dernièrement Quique Setién concernant l’arrivée possible d’un attaquant au FC Barcelone. Cependant, il semble que le club culé n’ait pas attendu de connaître la durée d’indisponibilité précise d’Ousmane Dembélé pour partir à la recherche d’un nouvel attaquant. En effet, les Blaugrana auraient activé plusieurs pistes, dont celle menant à Loren Morón.

La piste Loren Morón gagne du terrain en interne