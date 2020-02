Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette piste offensive qui ouvre la porte au Barça...

Publié le 8 février 2020 à 11h30 par La rédaction

Le FC Barcelone pourrait être amené à recruter un joker médical pour compenser la blessure d’Ousmane Dembélé. Alors que son nom est évoqué, Lucas Perez a répondu à l’intérêt du club catalan.

La malchance a de nouveau frappé Ousmane Dembélé. Alors qu’il revenait de blessure, le Français a rechuté. Touché au biceps fémoral, le joueur du FC Barcelone devrait être absent plusieurs mois. Le club catalan pourrait alors être amené à recruter un joker médical si l’absence excède 5 mois. Et ces dernières heures, la presse espagnole a évoqué plusieurs noms pour remplir ce rôle à l’instar de Willian José, Loren Moron ou encore Lucas Perez qui évolue à Alavés.

« Si une bonne occasion se présente… »