Mercato - PSG : Abidal en rajoute une couche pour le retour de Neymar au Barça !

Éric Abidal s’est prononcé de nouveau sur un retour de Neymar au FC Barcelone. Le secrétaire technique blaugrana n'a alors pas fermé la porte à un retour de l’attaquant du PSG.

« Cela fait deux ans que Neymar veut revenir ? C’est très bien ! J’adore voir et avoir de grands joueurs et si en plus je peux les voir tous les jours, alors tant mieux », avait déclaré Quique Setién, ouvrant la porte à un retour de Neymar. Il faut dire que le FC Barcelone rêverait toujours d’attirer l’attaquant du PSG et pourrait revenir à la charge lors du prochain mercato estival. Et alors que le feuilleton Neymar pourrait repartir de plus belle, le FC Barcelone s’est de nouveau prononcé sur un possible transfert de la star auriverde .

« Pour Quique Setién, ce serait aussi une fierté de pouvoir entrainer un joueur comme Neymar »