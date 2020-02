Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, City… Le danger est toujours présent pour Lionel Messi !

Publié le 8 février 2020 à 19h30 par A.C.

Avec la crise qui fait rage au sein du FC Barcelone, les plus grands clubs européens rêvent de frapper un gros coup avec Lionel Messi.

C’est le gros dossier du moment. Irrité par les propos d’Éric Abidal au sujet du comportement de certains joueurs ainsi que par les agissements des dirigeants, Lionel Messi pourrait claquer la porte du FC Barcelone. C’est en tout cas ce qui est évoqué depuis plusieurs jours et relayé par les médias aux quatre coins de l’Europe. En Italie, on a même livré la liste des clubs susceptibles de s’attacher les services de Messi, avec notamment le Paris Saint-Germain.

Le PSG, City, la Juve et l’Inter continuent de surveiller Messi