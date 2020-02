Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar, Griezmann... Messi remonté contre Bartomeu ?

Publié le 8 février 2020 à 18h30 par La rédaction

Lionel Messi serait déçu par les dernières opérations du FC Barcelone. L’Argentin tiendrait pour responsable Josep Maria Bartomeu, ce qui pourrait le pousser au départ durant l'été.

« Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup ». Cette phrase prononcée par Eric Abidal dans une interview a fait réagir Lionel Messi qui s’est empressé de lui répondre via son compte Instagram : « Les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies ». Une déclaration qui serait la démonstration d'une nervosité qui entoure actuellement Lionel Messi.

Lionel Messi aurait pris pour cible Bartomeu