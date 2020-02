Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un avenir au PSG pour ce crack de l’OL ? La réponse de Tuchel

Publié le 8 février 2020 à 21h15 par T.M.

A seulement 16 ans, Rayan Cherki fait actuellement forte impression sous le maillot de l’OL. D’ailleurs, avant le choc face au PSG, Thomas Tuchel a été interrogé sur une possible arrivée de ce prodige.

Ces dernières saisons, l’OL a fait exploser de grands talents. Aujourd’hui dans les plus grands clubs européens, Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Samuel Umtiti ou Corentin Tolisso sont tous issus du centre de formation lyonnais. Et les Gones tiennent déjà leur nouvelle pépite. En effet, à seulement 16 ans, Rayan Cherki fait déjà preuve d’un énorme et il a pu le montrer avec l’équipe de Rudi Garcia. Un avenir radieux est donc annoncé pour le prodige de l’OL. Pourrait-il notamment s’envoler vers le PSG ?

« Il a beaucoup de talent, il est très fort »