Mercato - Barcelone : Piqué prend position pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 7 février 2020 à 9h00 par A.D.

En fin de contrat à l’issue la saison 2020-2021, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone cet été. Gerard Piqué s’est prononcé sur l’avenir de son capitaine.

Partira, ne partira pas ? L’avenir de Lionel Messi serait incertain. En fin de contrat en juin 2021, La Pulga dispose d’une clause lui permettant de quitter le FC Barcelone pour rejoindre un club inférieur dès cet été. Une précision qui donnerait des idées aux Newell’s Old Boys. Lors d’un entretien accordé à TMW ce jeudi, Cristian D’Amico, vice-président des Leprosos , a fait un appel du pied à Lionel Messi : « C’est un rêve, qui n’est pas seulement celui de Messi, mais aussi celui de Newell’s et de tout le pays. Le voir avec notre maillot serait quelque chose d’incroyable. Mais cela dépend de lui et seulement si la situation peut favoriser son arrivée. Pour le reste, on ne peut pas en dire plus » .

«Il a déjà prouvé plusieurs fois qu'il ne voulait pas partir »