Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet énorme appel du pied lancé à Lionel Messi !

Publié le 7 février 2020 à 1h00 par J.-G.D.

Vice-président des Newell's Old Boys, premier club de Lionel Messi, Cristian D’Amico ouvre grand la porte au retour de la star de Barcelone.

Et si Lionel Messi quittait finalement le FC Barcelone ? L’idée fait son chemin depuis l’existence d’une clause lui permettant de quitter le club dès cet été, à un an de la fin de son contrat. Mais ce n’est pas tout. Les récentes tensions au Barça, suite aux propos d’Éric Abidal pour Sport , pourraient également lui donner des envies d’ailleurs. La star barcelonaise évoquait récemment un possible retour aux Newell’s Old Boys, son premier club avant de rejoindre le centre de formation de Barcelone (2000) : « J’ai le rêve de jouer au Newell’s en Argentine, mais je ne sais pas si c’est possible. J’ai une famille et elle passe avant mes désirs. Nous verrons ». Et le vice-président de la formation argentine, Cristian D’Amico, affiche son rêve de rapatrier Lionel Messi.

« C’est un rêve, qui n’est pas seulement celui de Messi, mais aussi celui de Newell’s »