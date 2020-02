Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ces révélations sur le clash Messi-Abidal !

Publié le 6 février 2020 à 20h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone traverse une crise en interne depuis mardi soir et le clash entre Éric Abidal et Lionel Messi, le calme serait revenu et toutes les parties auraient mis leurs différents de côté.

À l’occasion d’une entrevue accordée à Sport , Éric Abidal expliquait que le licenciement d’Ernesto Valverde était en partie dû au manque de travail fourni par les joueurs du FC Barcelone sur la fin, ainsi que l’insatisfaction de certains joueurs blaugrana. Des propos qui n’ont pas plu à Lionel Messi qui est immédiatement monté au créneau en demandant au secrétaire technique du Barça de prendre ses responsabilités face à ses échecs. Depuis, ces interventions ont suscité de vives réactions dans la presse, certains médias allant même jusqu’à dire qu’Abidal et Lionel Messi pourraient respectivement être licencié dans l’immédiat pour le premier et plier bagage pour le second à la fin de la saison. Mais il n’en serait rien.

Abidal et Messi seraient passés à autre chose !