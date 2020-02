Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Gerard Piqué dans le collimateur de Quique Setien ?

Publié le 4 février 2020 à 17h30 par T.M.

Ces derniers mois, Gerard Piqué a énormément alterné entre ses casquettes de joueur et de businessman. Une double vie que n’apprécierait pas forcément Quique Setien.

A 33 ans, Gerard Piqué a déjà commencé à penser à son après-carrière. Si l’Espagnol continue de défendre les couleurs du FC Barcelone, en parallèle, il multiplie également d’autres projets hors football, comme notamment le changement de format de la Coupe Davis. Se concentrer sur son business prend énormément de temps à Piqué et en Catalogne, cette double vie n’était pas appréciée. Une position que partagerait également Quique Setien.

« Setien n’apprécie pas énormément la double vie de Gerard Piqué »