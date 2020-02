Foot - Barcelone

Barcelone : Quand Messi est jugé «au-dessus» de Cristiano Ronaldo

Publié le 3 février 2020 à 1h30 par A.D.

Depuis de longues années, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo éclaboussent de leur classe la planète football. Lucio, ancien international brésilien, a tranché entre les deux stars.

Lionel Messi est meilleur que Cristiano Ronaldo. C’est en tous les cas ce qu’a estimé Lucio, ancien international brésilien. Depuis plus d’une décennie, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dominent le monde du ballon rond. Lors d’un entretien accordé à Estadio Deportivo , Lucio a fait son choix entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

«Pour moi, Cristiano Ronaldo est un peu derrière Messi»