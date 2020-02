Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : L’annonce d’Aulas pour l’avenir de Depay

Publié le 7 février 2020 à 8h40 par T.M.

Alors que Memphis Depay est lié à l’OL jusqu’en 2021, Jean-Michel Aulas a bien l’intention de conserver l’attaquant néerlandais.