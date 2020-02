Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se précise pour Lionel Messi !

Publié le 7 février 2020 à 6h30 par Th.B.

Bien qu’un départ de Lionel Messi du FC Barcelone ne serait pas encore d’actualité, il pourrait bien avoir lieu et Manchester City serait plus que bien placé pour s’attacher les services de l’Argentin.

Après le témoignage d’Éric Abidal sur les raisons de l’éviction d’Ernesto Valverde, Lionel Messi est monté au créneau en assurant que le secrétaire technique et les dirigeants du FC Barcelone devraient prendre leurs responsabilités. Un clash qui a beaucoup fait parler et qui a incité différents médias à évoquer un départ de Lionel Messi en fin de saison.

Manchester City aurait un boulevard pour Messi !