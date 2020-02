Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu avait les idées claires pour Abidal !

Publié le 7 février 2020 à 0h30 par J.-G.D.

Alors que le flou entoure l’avenir d’Éric Abidal depuis les tensions avec Lionel Messi, Josep Maria Bartomeu aurait rassuré son secrétaire technique.

Son interview à Sport a fait grincer les dents de Lionel Messi. Après avoir eu vent de la sortie du secrétaire technique du Barça, en pointant du doigt les joueurs, la star argentine n’avait pas tardé à lui répondre : « Les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies ». Les rumeurs vont bon train sur le possible départ du Tricolore, menacé pour son poste. Mais Josep Maria Bartomeu ne le voyait pas du même œil.

Bartomeu n’aurait jamais pensé au départ d'Abidal