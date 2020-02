Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un duo Messi-Neymar au PSG, pourquoi il faut y croire !

Publié le 7 février 2020 à 6h10 par La rédaction

Les médias italiens évoquent aujourd’hui la possibilité que Messi rejoigne Neymar au PSG l’an prochain. Paris dispose en effet d’une réelle marge de manœuvre. Explication.

Dans son édition du jour, la Gazzetta Dello Sport évoque l’avenir de Lionel Messi, confirmant que l’Argentin pourrait bien opter pour un départ. Le média italien évoque le PSG comme une destination très possible pour Messi, sachant que Neymar pourrait inciter l’Argentin à le rejoindre à Paris. Ce scénario est-il plausible ?

Si le PSG lâche Mbappe au Real…

A la réflexion, il apparaît en effet tout à fait crédible. D’une part, Lionel Messi est bel et bien partant possible l’été prochain. Il n’aura alors plus qu’un an de contrat, ce qui fait que le transfert ne pourra pas atteindre un montant astronomique (150 millions maximum ?). Pour le PSG, toujours contraint par le fair-play financier, la donnée est d’importance. De surcroit, le PSG dispose d’un argument de poids avec Neymar, dont on voit qu’il compte désormais s’y investir sur un plus long terme. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le crack brésilien a publiquement déclaré sa fierté de jouer avec Mbappe, comme pour lui envoyer le message de rester au PSG. Mais si au final Mbappe penche malgré tout pour rejoindre le Real, Neymar pourrait alors militer pour faire venir son grand ami Messi. Les deux compères rêvent en effet de rejouer ensemble. Ils ont compris que ce ne serait pas possible à Barcelone, qui n’a plus l’argent pour cela. Le PSG pourrait donc avoir une vraie marge de manœuvre pour Messi… Surtout que financièrement, le produit de la vente de Mbappe (400 millions) pourrait financer l’opération.