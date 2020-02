Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La prochaine destination de Lionel Messi déjà identifiée…

Publié le 7 février 2020 à 4h30 par T.M.

Ces dernières heures, un froid a été jeté sur l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone. Et c’est du côté de l’Angleterre que l’Argentin pourrait bien poser ses valises.

Sous contrat jusqu’en 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi dispose d’une clause lui permettant de partir lors du prochain mercato estival. Et celle-ci pourrait bien être activée par l’Argentin. En effet, ces dernières heures, la tension est montée en Catalogne et Messi s’en est notamment pris à Eric Abidal. Un clash qui pourrait bien avoir un impact sur l’avenir de La Pulga et ainsi pousser le sextuple Ballon d’Or loin du Camp Nou.

Des retrouvailles entre Guardiola et Messi ?