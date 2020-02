Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane en concurrence avec le FC Barcelone sur un dossier ?

Publié le 7 février 2020 à 0h00 par La rédaction

Auteur d’une excellente saison avec Aston Villa, Jack Grealish serait sur les tablettes de plusieurs clubs, dont le Real Madrid et le FC Barcelone.

À 24 ans, Jack Grealish explose cette année au plus haut niveau après avoir brillé ces 3 dernières années en Championship et participé à la montée en Premier League d’Aston Villa, son club formateur. Si le club anglais est actuellement à la 17ème place du championnat, Jack Grealish tire son épingle du jeu avec 7 buts et 5 passes décisives. Et ses prestations attireraient les plus grands clubs européens…

Le Real Madrid et le FC Barcelone devraient débourser au minimum 60M€ pour Grealish