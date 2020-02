Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Klopp prêt à relancer ce dossier XXL ?

Publié le 8 février 2020 à 23h30 par A.C.

Jurgen Klopp et Liverpool auraient l’intention de faire irruption dans le dossier Timo Werner, attaquant du RB Leipzig annoncé dans le viseur du FC Barcelone.

Cherche désespérément un attaquant de pointe. Avec la longue absence de Luis Suarez, les dirigeants du FC Barcelonais souhaitent lui trouver un remplaçant. Une solution à court terme devrait être trouvée, avec la possible arrivée d’un joker médical, mais après ? Suarez a en effet fêté ses 33 ans le 24 janvier dernier et le Barça doit trouver un jeune joueur capable de reprendre le flambeau.

Timo Werner pour faire oublier les stars de la Coupe d’Afrique 2021