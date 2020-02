Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - Barcelone : Setién interpelle Abidal pour le remplacement de Suaréz !

Publié le 8 février 2020 à 22h30 par La rédaction

Avec la longue blessure de Luis Suarez, le FC Barcelone est désormais contraint d’éloigner Ousmane Dembélé des terrains. Une situation très compliquée qui pousse Quique Sétien a justifié le besoin d'un joker médical auprès de la direction catalane et la fédération.

Si les tensions sembleraient bien exister entre les dirigeants et certains joueurs dont Leo Messi, elles se ressentent aussi sur le terrain. La semaine dernière, les joueurs de Quiqué Setién se sont fait éliminer par l’Athletic Bilbao (1-0) en quart de finale de la Coupe du Roi. La fin de saison s’annonce compliquée alors que les Blaugrana ne sont pas épargnés par les blessures. Sans Ousmane Dembélé et Luis Suarez, seuls Messi, Griezmann et Fati peuvent occuper la ligne d’attaque du Barça. En conférence de presse, le coach espagnol a révéler attendre impatiemment la confirmation de Fédération espagnole pour pouvoir recruter un joker médical.

« Nous avons besoin de quelqu'un pour venir nous aider ! »