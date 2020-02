Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus confirme pour Dybala !

Publié le 8 février 2020 à 22h15 par A.C.

Fabio Paratici, directeur sportif de la Juventus, s’est exprimé au sujet d’une éventuelle prolongation de Paulo Dybala.

La situation est assez étrange. Cet été, Paulo Dybala semblait être persona non grata du côté de la Juventus, puisque les dirigeants ont tenté de le pousser vers la sortie. Leonardo a tenté de l’attirer au Paris Saint-Germain et l’Argentin a même négocié avec Tottenham et Manchester United. Il est finalement resté à Turin et ce choix s’est montré payant, puisqu’il est l’un des meilleurs joueurs bianconeri cette saison et pourrait même se voir offrir une prolongation de contrat très lucrative.

« La prolongation de Dybala ? Au cours des prochains mois, nous parlerons avec lui »