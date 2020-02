Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Thiago Silva réglée… pour 150M€ ?

Publié le 8 février 2020 à 21h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain devront payer le prix fort pour Kalidou Koulibaly, annoncé comme le successeur annoncé de Thiago Silva.

Doit-on s’attendre à un départ de Thiago Silva ? Pour l’instant, c’est le scénario qui semble se confirmer. Il ne reste plus que quelques mois de contrat au capitaine du Paris Saint-Germain et aucune discussion n’aurait débuté, pour aborder une éventuelle prolongation. Le candidat idéal pour le remplacer ne serait autre que Kalidou Koulibaly très apprécié au sein du PSG, mais également du côté de Manchester United et du Real Madrid.

Une clause de 150M€ s’activera pour Koulibaly cet été